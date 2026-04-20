В одній з областей України дуже загрозлива ситуація: ворог вклинюється, ведуться важкі бої

Російські війська розпочали активні штурми на різних відтинках фронту в Сумській області. Наразі зафіксовано чотири вклинення ворога вздовж кордону, де тривають складні бої.

Про це повідомили спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко та керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

«Дуже загрозлива ситуація на Сумщині», — зазначила журналістка.

За її словами, напередодні повідомлялося, що одразу проти двох українських бригад, які тримають різні ділянки фронту, активізувалися штурмові дії противника.

Станом на зараз зафіксовано чотири вклинення окупантів уздовж державного кордону. Російські війська просуваються малими групами як зі сходу, так і з півночі.

Ворог безперервно застосовує керовані авіабомби та артилерію, не припиняючи атак.

«Найгірша ситуація, що може бути: Суми можуть опинитись в напівоточенні», — зауважила Кирієнко.

Водночас Коваленко повідомив, що в прикордонних районах Сумської області сформувалася зона інфільтрації противника, де він намагається посилити штурми, використовуючи ранню «зеленку» для прихованого просування.

«Бої складні, прориву ворога вглиб станом на зараз немає», — наголосив керівник ЦПД.

Він додав, що українські захисники докладають максимум зусиль, щоб не дозволити загарбникам розширити свою присутність на Сумщині, водночас ворог зазнає значних втрат.

Бої в Сумській області — останні новини

Нагадаємо, російська армія намагається створити буферну зону на Сумщині, вишукуючи слабкі місця в обороні. За даними DeepState на 15 квітня, окупанти просунулися в районах Грабовського та Миропільського, захопивши або проникнувши на територію площею близько 150 кв. км. Сили оборони знають про ці дії, контролюють ситуацію та вживають заходів для стримування ворога.

16 квітня речник Угруповання об'єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов повідомив, що найбільша активність ворога на Сумщині спостерігається в районах Грабовського та Миропільського, звідки цивільних уже евакуювали. Водночас аналітики DeepState зафіксували просування окупантів також поблизу Новодмитрівки та Степка.

Напередодні десантники 71-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ відбили спробу російського прориву на Сумщині з використанням нестандартної тактики: окупанти намагалися прокрастися через газову трубу та атакували на квадроциклах і мотоциклах. Українські захисники вчасно виявили ворога та завдали йому втрат.