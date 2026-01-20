В одній з областей запровадили всі три черги аварійних відключень світла: що відомо

Відключення світла / © Associated Press

На Чернігівщині одночасно застосовано всі три черги спеціального графіка аварійних відключень (СГАВ). Станом на зараз без електропостачання залишилося 87% споживачів області.

Про це повідомляє АТ «Чернігівобленерго».

«Нагадаємо: СГАВ вводиться виключно за командою НЕК „Укренерго“. Ця команда має бути виконана протягом трьох хвилин із моменту її отримання без попередження споживачів та місцевих органів виконавчої влади. Відміняється вона також лише за вказівкою НЕК», — зауважили в обленерго.

