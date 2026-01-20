ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1660
1 хв

В одній з областей запровадили всі три черги аварійних відключень світла: що відомо

На Чернігівщині одночасно ввели всі три черги СГАВ. Ситуація в енергосистемі критична.

Автор публікації
Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла / © Associated Press

На Чернігівщині одночасно застосовано всі три черги спеціального графіка аварійних відключень (СГАВ). Станом на зараз без електропостачання залишилося 87% споживачів області.

Про це повідомляє АТ «Чернігівобленерго».

«Нагадаємо: СГАВ вводиться виключно за командою НЕК „Укренерго“. Ця команда має бути виконана протягом трьох хвилин із моменту її отримання без попередження споживачів та місцевих органів виконавчої влади. Відміняється вона також лише за вказівкою НЕК», — зауважили в обленерго.

Нагадаємо, у Києві 4000 будинків все ще без тепла через ворожу атаку, частину комунальники підключають уже вдруге.

Раніше ми писали, після масованої ракетно-дронової атаки вночі 20 січня у багатьох регіонах України застосовуються аварійні обмеження споживання електрики, в окремих областях — досить жорсткі.

