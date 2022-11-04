В одному із населених пунктів Запорізької області окупанти забрали "манатки" і згорнули блокпост та комендатуру

В населеному пункті Кам’янка Запорізької області окупаційна війська згорнули блокпости та комендатуру.

Російські військові на Запорізькому напрямку мають низький морально-психологічних стан через незадовільні умови утримання та невиплату обіцяних коштів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 4 листопада.

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За наявною інформацією українських військових, в населеному пункті Кам’янка Запорізької області окупаційна війська перемістили особовий склад своїх підрозділів, згорнули блокпости та комендатуру.

"Відзначається низький рівень морально-психологічного стану особового складу ворожих підрозділів, що знаходяться у Запорізькій області. Це наслідки незадовільних умов утримання, поганого екіпірування, постійної затримки та неповних виплат грошового забезпечення, а також зневажливого ставлення військового керівництва до підлеглих", - сказано у повідомленні.

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Яка ситуація на Херсонщині

Військовослужбовці крок за кроком звільняють південь України від врогів. Українські захисники деокупували вже понад 90 населених пунктів у Херсонській області. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, чому просування ЗСУ на Херсонщині відбувається не так швидко, як сподівалися багато українців.

3 листопада Міністр оборони США Ллойд Остін сказав із впевненістю, що ЗСУ можуть відвоювати в окупантів правобережжя Херсонщини разом з обласним центром.

Зауважимо, що за оцінкамикерівника ГУР Міноборони Кирила Буданова, операція зі деокупації Херсона, найімовірніше, триватиме до кінця листопада.

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