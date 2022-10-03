В одному з деокупованих сіл Харківщини виявили ще одну катівню росіян (відео)

Окупанти облаштували катівню просто у погребі на одному з приватних домогосподарств.

Правоохоронці виявили ще одну катівню росіян у звільненому селі Піски-Радьківські Харківської області.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Так, поліцейські виявили у погребі ще одну катівню, де в нелюдських умовах утримували місцевих. Людей залякували, били та знущалися.

Коли російські військовослужбовці зайшли в село, вони вигнали місцевих з їхніх домівок та самі поселилися там.

Після втечі окупанти залишили в будинках, в яких жили, "розтяжки" на дверях.

Також, за словами місцевого мешканця, російські загарбники тримали місцевих у підвалах та камерах, а вдома – били.

Нагадаємо, у звільненому від російських окупантів селі Липці на Харківщині виявили ще одну катівню росіян (фото).

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