В одному з командувань економлять на засобах збиття розвідувальних дронів, — експерт

Президент Всеукраїнської авіаційної організації "Асоціація приватних пілотів та власників літаків" Геннадій Хазан заявив, що державні органи повинні розібратися, чому бойові підрозділи часто не отримують дозволу від ПвК "Схід" на збиття ворожих розвідувальних дронів.

Про це він розповів в ефірі Еспресо.

"Сьогодні нам всім відомо, скільки місто Дніпро перебуває під ворожими ударами балістики. Над містом часто літають російські розвідувальні дрони типу "Орлан-10" і мені так розповідали, що є дуже цікаві засоби, щоб їх збивати. Втім, командування ПвК "Схід" не дає вказівки та дозволу знищувати ці безпілотники тими засобами. Після цього командування ПвК "Схід" отримує премію чи винагороду за економію коштів, яка складається з того, що офіцери, які виконують бойове завдання, не отримують 100 тис. грн своїх виплат. Натомість командування ПвК "Схід" отримує від 2 до 3 млн грн премії за економію коштів. Отака цікава ситуація складається з протидією ворожим дронам", - заявив експерт.

Експерт підкреслив, що ця ситуація є важливою, і вважає, що відповідні органи повинні втрутитись і з'ясувати обставини.

"Як таке взагалі може бути!? Як сьогодні можна економити на бойових розрахунках, які виконують завдання, і потім командування отримує винагороду. І це не можна назвати помилкою чи якимось непорозумінням. І це відбувається певно тому, що є для цього можливості. Тобто, виходить так, що краще хай балістична ракета прилетить, аніж ми будемо використовувати заходи та засоби, щоб знищити БпЛА, який коригує ці удари. Звісно не мені ставити такі питання, але окремі люди з повноваженнями повинні розібратись, чому при наявності засобів для знищення розвідувальних БпЛА, такі можливості не використовуються", - додав Хазан.

Нагадаємо, Україна отримала другу партію винищувачів F-16 від Данії.

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