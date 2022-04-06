В одному з перших окупованих селищ на Київщині розповіли про звірства росіян і способи виживання

Чи не в кожній хаті своя болісна історія.

Іванків на півночі Київської області, за 80 км від столиці і 50 км від Чорнобиля, став одним із перших, який в ніч проти 24 лютого зіштовхнувся з російськими колонами військової техніки, яка йшла наступом на Київ.

Про це йдеться в ТСН.

Тепер тут прапор Україні демонструє - загарбників більше немає. Більше місяця тут було заблоковано близько десяти тисяч мирних жителів. «Першого числа ми дізналися, що наші хлопці стоять на площі. Приїхали і я дуже плакала», - пригадує місцева мешканка Ірина.

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Вона найбільше натерпілася від російських військових саме в перші дні повномасштабного вторгнення. Саме цією дорогою із Білорусі через Чорнобиль на Київ просувались ворожі колони. «Весь час техніка йшла, воно шуміло, шуміло, шуміло. Маму мою розстріляли, хату. За шо? Жінку літню. Не можна було ні поховати, нічого. У хаті ввечері вона сама була якраз, вони просто хату розстріляли, стали і розстріляли. Вона остання на виїзді, де вони там окопувались», - розповідає жінка.

На в'їзді підірваний міст. Місцеві, хто як може, долають цю дистанцію. Шлях через річку облаштували драбинами та перекладинами. Щойно до селища увійшло українське військо, тут розгорнули понтонну переправу. В першу чергу, щоби Збройні сили України закріпилися на кордоні з Білоруссю.

«Була задача зробити переправу для проходження нашої військової техніки, щоб вони далі просовувались до кордонів і укріпились там. Щоб противник не зміг сюди назад піти. А оскільки вже вся техніка пройшла, то допомагаємо цивільному населенню", - кажуть бійці.

У селищі немає світла, води, опалення, Інтернету та мобільного зв'язку. «Зараз інтенсивно йде надавання гуманітарної допомоги. Бо ви знаєте, тут дуже довго не було нашої влади і люди мали проблеми із продуктами і медикаментами. Все це відновимо», - переконує голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

Під час окупації місцеві тижнями сиділи у підвалах. ані Ніна показує, в яких умовах їм довелося жити. У повній темряві та холоді разом з дітьми тут пересиджували обстріли. Щойно виходили - рашисти по них відкривали вогонь. По будинку кілька влучань. Після обстрілу багатоповерхівка загорілася. Пожежу люди гасили самостійно.

«Пожежа - там вогонь, там вогонь, там. Пожежних не було нікого. Виїхати, кажуть, можливості не було. Росіяни не давали дозвіл на жоден гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення», - розповідають місцеві.

В Іванкові найбільше дісталося приватному сектору. По ньому працювала важка артилерія, залишились вирви від авіанальоту. Фактично всі будинки тут зруйновані вщент.

Іван показує свою оселю. Потрощений дах він поки що прикрив плівкою, а сам з родиною живе у підвалі. Саме там під час бомбардувань ховалися і його сусіди. Каже, тому вижили. Більшість боїв точились на околиці селища. За словами Івана, сюди росіяни заходили лише з певним завданням.

Як почуваються жителі звільненого в Київській області села Іванків

«Приїздили лише за адресами, де були АТОвці. І до поліції, по наводці. Бо у них у всіх були адреси. Хтось зливав інформацію, чи було заготовлене, не знаю. Одного АТОвця на прізвисько «Моряк» забрали, і ми не знаємо, чи він живий, чи ні», - розповідає чоловік.

Рашисти всіляко знущалися з людей у найближчих до Іванкова селах. Обкрадали будинки, били та викрадали людей, змушували рити окопи та могили, розстрілювали тих, хто намагався виїхати з окупації, ґвалтували та вбивали. Заступниця селищного голови каже, вони фіксують кожен воєнний злочин російських військових.

«Вбили батюшку українського патріархату, який вийшов, колону зупиняв сам. Жінку вбили прикладом по голові, вдарили і вони померла після цього. Є найближчі села, такі як Запрудка, там є два зґвалтування у нас. Молодих дівчат 15 і 16 років. Мати приїхала і сказала, що я їх зараз покинула і боюся, щоб дитина не наклала на себе руки. Після цього, в неї було довге волосся, вона стала перед дзеркалом, розчісувалась, плаче, не може говорити», - розповідає жінка.

Усі ці свідчення вони передадуть до правоохоронних органів, щоб російські загарбники відповіли за кожен злочин проти людяності, скоєний ними на території України. Попри пережите, жителі Іванкова виходять на вулиці, щоби побачити сусідів, підтримати одне одного та подякувати ЗСУ за те що вибили ворога.

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