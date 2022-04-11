В підвалі будинку заживо спалили сім’ю: Синєгубов розповів, як окупанти вбивали людей і руйнували Харківщину

В підвалі будинку заживо спалили сім’ю: Синєгубов розповів, як окупанти вбивали людей і руйнували Харківщину

Наразі невідомо, чи безпечно відновлювати будівлю Харківської ОДА.

На Харківщині в результаті обстрілів російських окупантів вже зруйновано орієнтовно до 2 тисяч житлових будинків.

Про це повідомив голова Харківської військової обласної адміністрації Олег Синєгубов у ефірі національного телемарафону вранці 11 квітня.

За його словами, наприклад, у Вільхівці Харківської області залишилося після окупантів дуже мало житлових будинків, які вціліли.

"Наприклад, був житловий будинок, де у підвалі спалили заживо цілу сім’ю. І зараз цим фактом займаються правоохоронні органи. Був знайдений фельдшер із зав’язаними за спиною руками і пострілом у голову зі слідами насильницької смерті", - розповів Синєгубов.

Він наголосив, що місцева влада чітко розуміє, скільки зруйновано житлових будинків, будівель, закладів освіти й культури.

"По Харкову це велика кількість, по області так само. В цифрах ми ще поки що не підраховували. На прикладі будівлі Харківської обласної державної адміністрації, ще потрібно зробити низку експертиз і з’ясувати, чи можемо ми в принципі, і чи це безпечно зберігати цю будівлю, і відновлювати її. Можливо, доведеться залишити фасадну частину, а інше це вже буде новобудова. Тому, якщо називати цифри, вони дуже приблизні", - підсумував він.

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 11 квітня обстріляли Харків із "Градів" та "Смерчів" 66 разів. У результаті загинуло 11 мирних людей, серед них 7-річна дитина. Понад 14 людей зазнали травм і вони госпіталізовані до лікарень.

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