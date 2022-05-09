В одному зі звільнених сіл Харківської області на розтяжці підірвалися дві жінки

В одному зі звільнених сіл Харківської області на розтяжці підірвалися дві жінки

Вчора, 8 травня, під час проведення розмінування під мостом в с. Циркуни було виявлено тіла двох цивільних жінок, які підірвалися на розтяжці.

Тому влада закликає мешканців звільнених населених пунктів не поспішати повертатися додому.

Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

"Нажаль, вчора під час проведення розмінування під мостом в с. Циркуни було виявлено тіла двох цивільних жінок, які підірвалися на розтяжці", - написав він.

Болвінов також додав, за останні дні Збройними Силами України було звільнено низку населених пунктів Харківської області, однак повертатися туди ще небезпечно. Начальник Слідчого управління поліції області пояснив чому: по-перше - через продовження бойових дій і близьке знаходження до лінії фронту. По-друге - через величезну кількість нерозірвавшихся снарядів та замінованих місць, що полишила по собі втікаюча армія російських окупантів.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 75-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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