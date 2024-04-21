В офіційних заявах РФ істеричні, панічні нотки: Подоляк про ухвалення Конгресом допомоги Україні

Радник керівника ОП Михайло Подоляк прокоментував ухвалення в Палаті представників Конгресу США законопроєкту про військову допомогу Україні. Він наголосив, що ніхто не домовлятиметься з Росією на умовах Росії. Війна має закінчитися лише безумовним покаранням агресора.

Про це він написав у Telegram.

"Істотно збільшена військова допомога Україні сьогодні – це про деескалацію, відновлення права, повернення миру до передбачуваного майбутнього, гарантоване підсумкове покарання злочинців (авторів воєнної агресії та авторів геноцидних типів війни в Україні), руйнування монструозної репутації РФ, демілітаризацію безумовного агресора і скорочення присутності Рф на глобальних ринках, яке справляє розкладницький вплив на цілі регіони", - зазначив він.

Подоляк також додав, що саме тому ми із задоволенням чуємо після рішення Конгресу США про виділення допомоги Україні безумовні "скигливі, істеричні, панічні нотки в російських офіційних заявах".

Після голосування президент США Джо Байден закликав Сенат якомога швидше розглянути законопроєкт про допомогу Україні і надіслати йому на підпис.

США дали "зелене світло" військовій допомозі для України. ТСН.ua зібрав все, що відомо про голосування та реакцію світу.

Нагадаємо, російські пропагандисти повідомили, що у Кремлі заявили, що США "доведеться відповісти" за конфіскацію заморожених активів РФ. Також представник російського диктатора Пєсков заявив, що "рішення палати представників США ухвалити законопроєкт про допомогу Україні ще більше збагатить США і ще більше розорить Україну".

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