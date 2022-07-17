В Офісі генпрокурора показали наслідки обстрілів Черкащини - розпочато розслідування

Внаслідок вчорашнього ракетного удару російських загарбників по Черкащині було пошкоджено сільгосппідприємство.

Офіс генерального прокурора розпочав розслідування.

За даними слідства, 16 липня 2022 року військовослужбовці РФ завдали чергових ракетних ударів по об’єктам цивільної інфраструктури Черкаської області.

"Внаслідок обстрілу відбулась пожежа на площі близько 1000 кв. м, знищено господарську будівлю одного з місцевих підприємств та пошкоджено лінію електропередач. За попередніми даними загиблих та поранених немає", - повідомляють в Офісі генпрокурора.

Там також наголосили, що будь-які військові об’єкти поряд із пошкодженими цивільними об’єктами відсутні.

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, під час повітряної тривоги 16 липня у телеграм-каналах повідомляли про вибухи у Черкаській області. Згодом стало відомо, що Росія випустила дві ракети по одному із сіл Чигиринської тергромади.

Читайте також: