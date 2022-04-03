В Офісі генпрокурора повідомили кількість маленьких українців, які стали жертвами окупантів

В Офісі генпрокурора повідомили кількість маленьких українців, які стали жертвами окупантів

Найбільше діток померло від рук окупантів на Київщині та Донеччині.

В Україні російські окупанти вже вбили понад 158 дітей. Ще 416 маленьких українців постраждали від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Станом на ранок 3 квітня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 158 загиблих. Зросла кількість поранених - їх понад 258.

За офіційно встановленими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Київській - 75, Донецькій - 73, Харківській - 56, Чернігівській - 47, Миколаївській - 32, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.

Як зазначається, 30 березня внаслідок обстрілу селища в Баштанському районі Миколаївської області отримала тяжкі поранення 14-річна дівчинка.

1 квітня під час вибуху невідомого пристрою на понтонному мосту неподалік с. Припутні в Чернігівській області в автомобілі загинуло двоє людей та двоє отримали поранення, з яких один підліток.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти, 83 з них зруйновано повністю.

Ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

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