В Офісі генпрокурора повідомили, скільки в Україні дітей вже постраждали від російської агресії

В Офісі генпрокурора повідомили, скільки в Україні дітей вже постраждали від російської агресії

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 219 дітей, понад 398 поранено.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Понад 617 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 30 квітня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 219. Не зазнали змін і дані щодо поранених - понад 398. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 115, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15", - йдеться у повідомленні.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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В Офісі генпрокурора також додали, що 1570 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 111 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 66-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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