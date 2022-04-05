В Офісі генпрокурора повідомили, скільки від початку війни окупанти вбили дітей в Україні

В Офісі генпрокурора повідомили, скільки від початку війни окупанти вбили дітей в Україні

Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 165 дітей, зросла і кількість поранених - їх 266.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Понад 431 дитина постраждала в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів, станом на ранок 5 квітня 2022 року 165 дітей загинуло та 266 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Київській - 77, Донецькій - 78, Харківській - 61, Чернігівській - 49, Миколаївський - 35, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 4 квітня внаслідок обстрілу збройними силами РФ м. Миколаєва загинула дитина. Стало відомо, що під час окупації селища Ворзель Київської області військовослужбовці країни-агресора кинули димову шашку в підвал одного з будинків, де перебували 14-річна дитина та жінка, після чого здійснили обстріл в результаті якого дитина загинула на місці, а матір – через два дні у тому ж підвалі. Також у м. Буча Київської області внаслідок одного з обстрілів загинули 6 осіб, серед яких 1 дитина.

В Офісі генпрокурора додали, що через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти, 83 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 41-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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