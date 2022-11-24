В Офісі генпрокурора повідомили, скільки за 9 місяців війни Росія вбила дітей в Україні

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 440 дітей, понад 847 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Понад 1287 дітей постраждали в Україні за 9 місяців повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, станом на ранок 24 листопада 2022 року 440 дітей загинуло та понад 847 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 424, Харківській - 266, Київській - 117, Миколаївській - 77, Запорізькій - 76, Чернігівській - 68, Херсонській - 67, Луганській - 64, Дніпропетровській - 32", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, 23 листопада внаслідок ракетного обстрілу країною-агресором м. Києва загинула неповнолітня. Поранення отримала 17-річна дівчина. Стало відомо про смерть 13-річного хлопчика, який отримав тяжкі поранення напередодні у селищі Антонівка Херсонської області через потрапляння ворожого снаряду в автомобіль. 23 листопада внаслідок ракетного обстрілу ворогом м. Вишгород Київської області поранено шестеро дітей віком від 5 до 16 років.

В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти, 332 з них зруйновано повністю.

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Нагадаємо, президент України, виступаючи перед лідерами країн на саміті G20, заявив, що майже 11 тисяч дітей були силою депортовані окупантами до Росії. А крім цих дітей, є десятки тисяч тих, хто був примусово вивезений і про яких ми знаємо лише опосередковано. Серед них є й діти, чиї батьки були вбиті російськими ударами, а тепер їх утримують у державі-вбивці.

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