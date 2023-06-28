В Офісі презедента пояснили, чого очікують від саміту в Вільнюсі: "Потрібно політичне рішення щодо вступу до НАТО"

Україна хоче отримати розуміння, що ще треба зробити для приєднання до Альянсу.

Україна на саміті в Вільнюсі хоче отримати конкретику щодо вступу до НАТО. Потрібно політичне рішення, або визначення часу, протягом якого наша держава потрібна зробити необхідні для цього дії.

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

"Ніхто не говорить, що Україна вимагає на саміті в Вільнюсі прийняти її до НАТО. Але політичне рішення щодо або початку такого процесу, ідеально - це запрошення України до вступу, або визначення того часу, протягом якого Україна буде знати, що вона має ще зробити - також є прийнятним”, - наголосив Ігор Жовква.

За його словами, це суто політичне рішення.

“Тому ми говорими: "Шановні держави-члени, майте належну сміливість розпочати цей процес, давши зрозуміти Україні, що завершиться він тоді, коли для цього складуться належні умови”, - підкреслив заступник керівника ОП.

Нагадаємо, що Україну можна запросити до НАТО, зокрема, тому, що українські військові - єдині в світі, хто має бойовий досвід у стримуванні російської армії.

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