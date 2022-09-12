В Офісі президента назвали чотири пункти терористичної стратегії Росії

Там також заявили, що знають і розуміють стратегію країни-агресорки.
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав чотири пункти терористичної стратегії Росії.
Про це він написав 12 вересня у Twitter.
Так, за його словами, терористична стратегія Росії сьогодні це:
1. Енергетичні протести у Європі.
2. "Усі замерзнуть" – пропаганда у глобальних медіа.
3. Демонстративні удари по українських ТЕЦ.
4. Випросити переговори щодо брехливого "припинення вогню".
"Знаємо, бачимо, розуміємо. Дотискатимемо стратегію", - наголосив Подоляк.
Варто зазначити, що раніше радник керівника ОПУ заявив, що переламний момент у війні Росії проти України відбудеться, коли ЗСУ деокупують Луганськ і Донецьк. Коли це трапиться, росіяни самі підуть з Криму.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 201-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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