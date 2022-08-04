В Офісі президента назвали чотири складники для переговорів з Росією

Для переговорів з країною-агресоркою, потрібно мати правильну переговорну позицію.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк перерахував чотири складники, які необхідні Україні для переговорів з Росією, яка розв'язала повномасштабну війну.
Щоб говорити з Росією, потрібно мати правильну переговорну позицію, написав він 4 серпня у Twitter.
За словами Подоляка ця позиція має містить чотири прості складники:
- по-перше, це далекобійна артилерія, реактивні системи залпового вогню та ракети ATAСMS, аби знищити російську логістику;
- по-друге, це системи протиповітряної/протиракетної оборони, щоб захистити міста;
- по-третє, це ударні безпілотники - найкращі мисливці;
- по-четверте, це бронетехніка для контрнаступів.
Щоб говорити з , потрібно мати правильну переговорну позицію. Вона містить чотири прості складові:— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 4, 2022
1. Далекобійна артилерія, РСЗВ та ATAСMS, аби знищити логістику.
2. ППО/ПРО, щоб захистити міста.
3. Ударні безпілотники – найкращі мисливці.
4. Бронетехніка для контрнаступів
Нагадаємо, нещодавно колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який має тісні зв'язки з президентом РФ Володимиром Путіним, розповів про свою поїздку в Москву, де нібито дізнався про те, що "Кремль хоче знайти рішення шляхом переговорів".
Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що якби Росія дійсно хотіла закінчення війни, вона б не стягувала резерви на український південь.
24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 162-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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