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В Офісі президента назвали чотири складники для переговорів з Росією

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В Офісі президента назвали чотири складники для переговорів з Росією

Фото: Офіс президента України

Для переговорів з країною-агресоркою, потрібно мати правильну переговорну позицію.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк перерахував чотири складники, які необхідні Україні для переговорів з Росією, яка розв'язала повномасштабну війну.

Щоб говорити з Росією, потрібно мати правильну переговорну позицію, написав він 4 серпня у Twitter.

За словами Подоляка ця позиція має містить чотири прості складники:

  • по-перше, це далекобійна артилерія, реактивні системи залпового вогню та ракети ATAСMS, аби знищити російську логістику;
  • по-друге, це системи протиповітряної/протиракетної оборони, щоб захистити міста;
  • по-третє, це ударні безпілотники - найкращі мисливці;
  • по-четверте, це бронетехніка для контрнаступів.

Нагадаємо, нещодавно колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який має тісні зв'язки з президентом РФ Володимиром Путіним, розповів про свою поїздку в Москву, де нібито дізнався про те, що "Кремль хоче знайти рішення шляхом переговорів".

Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що якби Росія дійсно хотіла закінчення війни, вона б не стягувала резерви на український південь.

24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 162-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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