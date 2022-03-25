В Офісі президента назвали конкретні кроки, які допоможуть перемогти у війні з Росією

В Офісі президента назвали конкретні кроки, які допоможуть перемогти у війні з Росією

Україна вкотре закликає ЄС посилити санкції проти Росії, накласти абсолютне ембарго на енергоносії РФ.

В Офісі президента України закликали західних партнерів та союзників офіційно визнати визнати Російську Федерацію державою-терористом.

Про це заявив керівник голови ОПУ Андрій Єрмак під час виступу з представниками американського аналітичного центру Atlantic Council.

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"Час визнати Збройні Сили Російської Федерації терористичною організацією. Час визнати їх злочинною організацією.

Щоб вистояти, нам потрібні дуже конкретні речі", - сказав Єрмак.

Зокрема, йдеться про:

повномасштабний обмін розвідданими в реальному часі.

про необхідність надання важкого озброєння.

закриття неба над Україною або надання винищувачів для боротьби з ворогом, або повітряна поліція, яка забезпечить захист цивільної інфраструктури, або далекобійні систем ППО.

Голова ОП вкотре закликав Європу посилити санкції проти Росії, накласти абсолютне ембарго на енергоносії РФ.

"По війні нас не влаштує жодна конфігурація, що ставить під загрозу суверенітет та територіальну цілісність України. Нас не влаштує компроміс на російських умовах. Жертва агресії не має платити за мир. Час платити агресору. Ми закликаємо до посилення режиму санкцій. До ембарго на російські енергоносії. Ця війна остаточно зруйнувала усю стару систему міжнародної безпеки. Потрібно вже зараз будувати нову. І Україна довела, що заслуговує бути не просто її засновником, а й провідним учасником", - наголосив Єрмак.

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