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В Офісі президента назвали країни, які заборонили російським кораблям заходити до своїх портів

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В Офісі президента назвали країни, які заборонили російським кораблям заходити до своїх портів

ВМФ Росії

Виключення можуть зробити лише для кораблів, які зазнають лиха.

Порти для російських суден сьогодні закрили вже п'ять країни: Італія, Бельгія, Естонія, Болгарія та Румунія. 

Про це у телеграм написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Порти для російських суден сьогодні закрили Італія, Бельгія, Естонія, Болгарія та Румунія. Як я вже розповідав, портовий бан поширюється на судна, які після 24 лютого змінили прапор, щоб уникнути можливих заборон", - наголосив він.

Єрмак додав, що також обмеження діють для тих, хто змінив свою російську реєстрацію на будь-яку іншу державу після початку вторгнення РФ в Україну.

Варто зазначити, що заборона заходити до портів російським кораблям вводиться на підставі рішення Ради ЄС від 8 квітня 2022 року про обмежувальні заходи у зв'язку з агресивними діями Росії в Україні. Це п'ятий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 53-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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