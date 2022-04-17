В Офісі президента назвали країни, які заборонили російським кораблям заходити до своїх портів

Виключення можуть зробити лише для кораблів, які зазнають лиха.
Порти для російських суден сьогодні закрили вже п'ять країни: Італія, Бельгія, Естонія, Болгарія та Румунія.
Про це у телеграм написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Порти для російських суден сьогодні закрили Італія, Бельгія, Естонія, Болгарія та Румунія. Як я вже розповідав, портовий бан поширюється на судна, які після 24 лютого змінили прапор, щоб уникнути можливих заборон", - наголосив він.
Єрмак додав, що також обмеження діють для тих, хто змінив свою російську реєстрацію на будь-яку іншу державу після початку вторгнення РФ в Україну.
Варто зазначити, що заборона заходити до портів російським кораблям вводиться на підставі рішення Ради ЄС від 8 квітня 2022 року про обмежувальні заходи у зв'язку з агресивними діями Росії в Україні. Це п'ятий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 53-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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