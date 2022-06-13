В Офісі президента назвали "три кити", завдяки яким Україна переможе у війні проти Росії

В Офісі президента назвали "три кити", завдяки яким Україна переможе у війні проти Росії

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав світову спільноту не забувати про війну в Україні, оскільки вона також впливає на суспільно-економічні проблеми у цілому світі.

За результатами дослідження Kantar Global Issues Barometer, які проводили опитування у 19 країнах світу, війна РФ проти України залишається проблемою номер один у світі. Відповідно до соцопитування, 64% людей назвали війну головним занепокоєнням, а 39% - сказали про хвилювання через економічні проблеми, які напряму пов'язані з війною.

Про це написав голова ОП Андрій Єрмак у соціальних мережах.

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Він наголосив, що проблему необхідно вирішувати впевненими діями. За його словами, є "три кити", завдяки яким можна пришвидшити перемогу над агресором. Це - зброя, санкції та гарантії безпеки для України. Він пояснив, що:

Зброя допоможе ЗСУ звільнити українську землю та не допустити продовольчу кризу. Санкції зупинять російську військову машину, обмеживши економічний потенціал. Гарантії безпеки для України - це основа для колективної відповіді на глобальні виклики безпеки. У майбутньому українська безпекова платформа має стати основою багатостороннього формату U-24, United for Peace.

Раніше керівник Офісу президента Єрмак повідомив, що Росія хоче використовувати "світовий голод" в якості зброї. За його словами, РФ готує продовольчу кризу, яка здатна запустити ланцюжок інших криз у світі.

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