В Офісі президента назвали зброю, яка допоможе ефективно звільняти територію України від російських загарбників

В Офісі президента назвали зброю, яка допоможе ефективно звільняти територію України від російських загарбників

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що ефективно звільнити українські території від окупантів доможуть реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).

За його словами, Збройним Силам України необхідно від від 150 до 300 РСЗВ для деокупації регіонів.

Таку думку радник ОП висловив в інтерв'ю на радіо BBC.

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"Думаю, західним урядам бракує даних розвідки й контррозвідки з цього питання. Їм не завадило чіткіше розуміти кількість зброї, яку використовує Росія, зокрема РСЗВ. У нас буде паритет, як тільки ми матимемо від 150 до 300 РСЗВ, тоді ми зможемо ефективно звільняти нашу територію", – сказав Подоляк.

Як повідомляли раніше, військовий експерт Олег Жданов впевнений, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не відправить Україні обіцяного озброєння. Він висловив думку, Шольц прикладе усіх зусиль, аби німецьке озброєння не потрапило до України.

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