Подоляк та Арахамія підтвердили: для переговорів щодо “Азову” готові їхати до Маріуполя

Подоляк та Арахамія підтвердили: для переговорів щодо “Азову” готові їхати до Маріуполя

Українські переговорники Давид Арахамія та Михайло Подоляк запевнили, що готові зустрітися з російською стороною у заблокованому місті.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк та народний депутат Давид Арахамія підтвердили заяву заступника командира полку "Азов" Святослава Паламаря щодо можливих переговорів про евакуацію військового гарнізону з російською стороною навіть у заблокованому місті.

Як повідомили ТСН.ua в Офісі президента України, Подоляк та Арахамія, які входять до української переговорної групи з РФ, дійсно готові до такого кроку.

Про це Михайло Полодяк також сам написав на своїй сторінці у Twitter.

“Без жодних умов... Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх. Бо вони свої. Бо вони в моєму серці. Назавжди. Без варіантів", - запевняє радник керівника ОПУ.

Так. Без жодних умов. Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх. Бо вони свої. Бо вони в моєму серці. Назавжди. Без варіантів. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 20, 2022

Раніше заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар у своєму відеозверненні заявив, що до участі в таких переговорах готові радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк та народний депутат Давид Арахамія.

Нагадаємо, окупанти вже четверту добу поспіль бомбардують "Азовсталь" у Маріуполі, де перебувають українські військові та цивільні мешканці. Російські окупанти завдали ударів по території підприємства надважкими авіабомбами. Наразі завод розбомблений та практично повністю знищений.

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