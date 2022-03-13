В Офісі президента підтвердили про переговори з Росією 14 березня і назвали головне завдання

В Офісі президента підтвердили про переговори з Росією 14 березня і назвали головне завдання

На завтрашніх переговорах планують підбити підсумки попередніх розмов.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що наступні перемовини з російською делегацією відбудуться у понеділок, 14 березня у режимі відеоконференції.

Про це він написав у Twitter.

За словами Подоляка, перемовини між українською та російськими сторонами тривають у режимі нон-стоп. На завтрашніх переговорах планують підбити підсумки попередніх розмов.

"Переговори тривають у форматі відеоконференцій. Постійно працюють робочі групи. Великий обсяг питань потреб постійної уваги. У понеділок, 14 березня, відбудеться переговорна сесія для підбиття попередніх підсумків", - написав він.

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