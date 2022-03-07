В Офісі президента підтвердили сьогоднішні переговори з РФ і розповіли деталі - фото

В Офісі президента підтвердили сьогоднішні переговори з РФ і розповіли деталі - фото

О 16:00 відбудеться третій раунд переговорів України з РФ.

У понеділок, 7 березня, відбудеться третій раунд переговорів України з Росією, яка цинічно напала на нашу державу в ніч проти 24 лютого і не припиняє збройну агресію.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, який також опублікував відповідне фото.

Переговори з РФ. Третій раунд. Початок о 16:00 за київським часом. Делегація – без змін. pic.twitter.com/GRZzv9iBtH — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022

"Переговори з РФ. Третій раунд. Початок о 16:00 за київським часом. Делегація – без змін", - написав Подоляк.

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