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В Офісі президента підтвердили сьогоднішні переговори з РФ і розповіли деталі - фото

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В Офісі президента підтвердили сьогоднішні переговори з РФ і розповіли деталі - фото

Михайло Подоляк / twitter.com/Podolyak_M

О 16:00 відбудеться третій раунд переговорів України з РФ.

У понеділок, 7 березня, відбудеться третій раунд переговорів України з Росією, яка цинічно напала на нашу державу в ніч проти 24 лютого і не припиняє збройну агресію.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, який також опублікував відповідне фото.

"Переговори з РФ. Третій раунд. Початок о 16:00 за київським часом. Делегація – без змін", - написав Подоляк.

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