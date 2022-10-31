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В Офісі президента попередили про екстрені відключення електроенергії внаслідок ракетної атаки

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В Офісі президента попередили про екстрені відключення електроенергії внаслідок ракетної атаки

Фото: Офіс президента України

Росія сьогодні зранку вчергове атакувала критичну інфраструктуру у низці областей України.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко попередив, що через масовані обстріли Росією критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії в містах України.  

Про це він написав у Telegram.

"Російські терористи вчергове завдали масований удар по об'єктах енергосистеми низки областей України. Частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль. Служби працюють над ліквідацією наслідків", – йдеться у повідомленні.

Масована атака України 31 жовтня

У понеділок вранці, 31 жовтня, Росія завдала ракетних ударів по містах України, зокрема, по об'єктах критичної інфраструктури.

Наразі відомо про пошкодження у Києві та області, у Чернівецькій, Черкаській, Кіровоградській областях, Харкові, Запоріжжі.

Згодом в Офісі президента попередили про екстрені відключення електроенергії внаслідок ракетної атаки.

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