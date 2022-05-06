В Офісі президента повідомили, скільки цивільних вдалося вивезти з Маріуполя та "Азовсталі"

В Офісі президента повідомили, скільки цивільних вдалося вивезти з Маріуполя та "Азовсталі"

Під час операції по евакуації людей з Маріуполя та "Азовсталі" вдалося вивезти майже 500 мирних людей.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ми провели черговий етап складної операції по евакуації людей з Маріуполя та "Азовсталі". Можу сказати, що нам вдалося вивезти майже 500 цивільних", - написав він.

Єрмак додав, що Україна продовжить робити все, щоб врятувати всіх мирних жителів та військових та висловив вдячність за допомогу ООН. Голова ОПУ наголосив, що в ці хвилини триває наступний етап порятунку наших людей з "Азовсталі".

Евакуацію 500 людей підтвердив також і генсек ООН Антоніу Гутерреш. "2 колони успішно евакуювали майже 500 людей із заводу "Азовсталь", Маріуполя та прилеглих районів", - написав він у Twitter.

In a joint @UN-@ICRC operation, 2 safe passage convoys successfully evacuated nearly 500 people from the Azovstal plant, Mariupol & surrounding areas.



I hope that continued coordination with Moscow & Kyiv will lead to more humanitarian pauses to allow civilians safe passage. — António Guterres (@antonioguterres) May 5, 2022

Варто зазначити, що днями вдалося евакуювати 156 цивільних із заводу. Також повідомлялося, що 5 травня до Маріуполя забирати мирних людей із зруйнованого РФ міста вирушив черговий конвой ООН. Зараз "Азовсталь" штурмують російські військові. Цивільні, що ховались там, розповідають: вбитих та поранених - величезна кількість. Українські воїни під щільним вогнем противника тримають оборону.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 72-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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