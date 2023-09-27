В Офісі президента прокоментували повернення ПВК "Вагнер" на Бахмутський напрямок

"Медійний" ефект від цієї події більший за її реальне значення.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував "повернення ПВК "Вагнер" на Бахмутський напрямок", наголосивши, що жодної ПВК "Вагнер" більше не існує.

Про це Подоляк написав у своєму Telegram-каналі.

Радник керівника Офісу президента заявив, що ПВК "закінчилася разом із ліквідацією її ватажків Євгена Пригожина та Дмитра Уткіна, рейдерством структури групою очільника Міноборни РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу російської армії Валерія Герасимова і зачищенням керівного складу організації.

"Сьогодні є лише колишні бойовики терористичного угруповання, які подалися хто куди: в Африку, цивільно-кримінальне життя регіонів Росії – або підписали контракт з МО РФ і погодилися зіграти останній акорд, ненадовго заткнувши собою російську діру на Бахмутському напрямку", – написав Подоляк.

Він наголосив, що "медійний" ефект від цієї події більший за її реальне значення. А метою назвав спробу "перекрити" новини про звільнення Кліщіївки та Андріївки українською армією та знищення основних боєздатних російських формувань на цьому напрямку.

Нагадаємо, раніше CNN з посиланням на українських військових, які воюють на Донеччині, повідомляло, що до Бахмута повернулись найманці приватної військової компанії "Вагнер", які швидко змінили командирів.

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