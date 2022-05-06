В Офісі президента розповіли, як планують вирішити питання Криму та ОРДЛО

В Офісі президента розповіли, як планують вирішити питання Криму та ОРДЛО

Питання тимчасово окупованого Криму та ОРДЛО повинні вирішити президент Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін.

Саме для цього потрібно організувати особисту зустріч Зеленського та Путіна для проведення політичних перемовин.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Керівник ОП зазначив, що зараз основне завдання полягає у тому, щоб вигнати російських окупантів на кордони, які були 23 лютого.

"Сьогодні першочергове завдання – це припинення війни та виведення російських військ як мінімум на рубежі 23 лютого. Питання ОРДЛО та Криму – це складні питання, які мають обговорюватися на зустрічі двох президентів, наш президент готовий сідати та говорити. Але в будь-якому разі ми нашою незалежністю, суверенітетом та територіальною цілісністю не торгуємо. За нашої влади цього точно не буде", - сказав Єрмак.

Голова ОП додав, що президент Зеленський уже зараз готовий зустрічатись з Путіним.

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