В Офісі президента України пояснили, навіщо Росії "вистави з обстрілом власних міст"

В Офісі президента України пояснили, навіщо Росії "вистави з обстрілом власних міст"

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, навіщо Росія обстрілює власні міста.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Навіщо Росії постійні вистави з обстрілом власних міст? Щоб відволікти росіян від "холодильника", підтримувати градус антиукраїнської істерії й зірвати постачання західної зброї", - написав він та додав, що все фіксується.

Подоляк додав, що на Кремль чекає трибунал за злочини не лише перед українським народом, а й перед власним.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 133-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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