В Офісі президента відреагували на кулуарні розмови у Давосі про поступки Путіну та завершення війни

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував кулуарні розмови у Давосі про те, що Україна має погодитись на поступки.
Подоляк наголоси, що найшвидший спосіб завершення війни - це санкції проти агресорки, постачання Україні зброї та виділення фінансової допомоги.
Про це радник голови Офісу президента написав у соціальних мережах.
Михайло Подоляк наголосив, що Україна не торгує своїм суверенітетом та територіальною цілісністю.
Кажуть, у кулуарах ВЕФ вистачає розмов, чи не час припинити вогонь, домовитися з Кремлем та повернутися до бізнесу з Росією. Це новий вірус сліпоти? Україна не торгує суверенітетом, щоб хтось міг наповнити свій гаманець. Найкоротший шлях до закінчення війни – зброя, гроші, ембарго", - наголосив Подоляк.
Кажуть, у кулуарах @wef вистачає розмов, чи не час припинити вогонь, домовитися з Кремлем та повернутися до бізнесу з . Це новий вірус сліпоти? не торгує суверенітетом, щоб хтось міг наповнити свій гаманець. Найкоротший шлях до закінчення війни – зброя, гроші, ембарго.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 24, 2022
Нагадаємо, у Кремлі заявили, що Російська Федерація готова повернутися до мирних переговорів з Україною. Але як тільки офіційний Київ "проявить конструктивний підхід".
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