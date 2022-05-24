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В Офісі президента відреагували на кулуарні розмови у Давосі про поступки Путіну та завершення війни

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В Офісі президента відреагували на кулуарні розмови у Давосі про поступки Путіну та завершення війни

Фото: Getty Images

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував кулуарні розмови у Давосі про те, що Україна має погодитись на поступки.

Подоляк наголоси, що найшвидший спосіб завершення війни - це санкції проти агресорки, постачання Україні зброї та виділення фінансової допомоги. 

Про це радник голови Офісу президента написав у соціальних мережах. 

Михайло Подоляк наголосив, що Україна не торгує своїм суверенітетом та територіальною цілісністю. 

Кажуть, у кулуарах ВЕФ вистачає розмов, чи не час припинити вогонь, домовитися з Кремлем та повернутися до бізнесу з Росією. Це новий вірус сліпоти? Україна не торгує суверенітетом, щоб хтось міг наповнити свій гаманець. Найкоротший шлях до закінчення війни – зброя, гроші, ембарго", - наголосив Подоляк. 

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що Російська Федерація готова повернутися до мирних переговорів з Україною. Але як тільки офіційний Київ "проявить конструктивний підхід".

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