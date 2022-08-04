В Офісі президента відреагували на обстріл Торецька, де загинуло вісім людей

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на обстріл російськими окупантами Торецька, де загинуло вісім людей.

Про це він написав у Telegram.

"Обстріл мирного району, є загиблі та поранені люди. Скільки ще має бути жертв, щоб світ визнав росію країною-спонсором тероризму?" - наголосив Єрмак.

Варто зазначити, що близько 11:00 4 серпня російські окупанти обстріляли зупинку громадського транспорту, церкву і багатоповерхівки у Торецьку. В результаті ворожої атаки загинуло 8 людей, четверо отримали поранення. Серед чотирьох поранених – три дитини. За попередньою інформацією, окупанти стріляли з артилерії.

24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 162-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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