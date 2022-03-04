В Офісі президента заявили про "стриманий оптимізм" щодо перспектив розвитку наступу росіян

Арестович каже, що загальна ситуація контрольована.

Керівництво Збройних сил України та керівництво держави вживає безпосередні заходи, щоб зупинити противника на тих напрямах, на яких вони намагаються розвивати наступ. Таких напрямків не є багато. Загальна ситуація контрольована.

Про це радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів під час телемарафону на 1+1.

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"Загальна ситуація контрольована. Керівництво ЗСУ та керівництво держави вживає безпосередні заходи, щоб зупинити противника на тих напрямах, на яких вони намагаються розвивати наступ. Таких напрямків небагато і ми їх перехрестили. За вчора були нанесені декілька потужних вогневих ударів по противнику, які зупинили його пересування на інших напрямках. Я думаю, що за таким порядком дій, за тим, що відбувається з тим, як керівництво ЗС вправно керує оборонною операцією, ми можемо так відчувати стриманий оптимізм щодо подальших перспектив розвитку наступу ворога. Я думаю він буде зупинений і на інших ділянках", - повідомив Арестович.