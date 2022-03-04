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В Офісі президента заявили про "стриманий оптимізм" щодо перспектив розвитку наступу росіян

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В Офісі президента заявили про "стриманий оптимізм" щодо перспектив розвитку наступу росіян

ТСН.ua

Арестович каже, що загальна ситуація контрольована.

Керівництво Збройних сил України та керівництво держави вживає безпосередні заходи, щоб зупинити противника на тих напрямах, на яких вони намагаються розвивати наступ. Таких напрямків не є багато. Загальна ситуація контрольована.

Про це радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів під час телемарафону на 1+1.

"Загальна ситуація контрольована. Керівництво ЗСУ та керівництво держави вживає безпосередні заходи, щоб зупинити противника на тих напрямах, на яких вони намагаються розвивати наступ. Таких напрямків небагато і ми їх перехрестили. За вчора були нанесені декілька потужних вогневих ударів по противнику, які зупинили його пересування на інших напрямках. Я думаю, що за таким порядком дій, за тим, що відбувається з тим, як керівництво ЗС вправно керує оборонною операцією, ми можемо так відчувати стриманий оптимізм щодо подальших перспектив розвитку наступу ворога. Я думаю він буде зупинений і на інших ділянках", - повідомив Арестович.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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