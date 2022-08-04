В Офісі президента заявили, що "референдумів" на півдні України не буде і пояснили, чому

Окупанти не зможуть провести псевдореферендум про приєдання до Росії на тимчасово захоплених територіях України, адже просто не зможуть зберегти над ними контроль.

Окрім того, перш за все, інформацію про "референдуми" влада Росії поширює на свою внутрішню аудиторію.

Про це заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква сказав в інтерв’ю LB.ua.

Він звернув увагу на те, загарбники постійно змінюють дату проведення фейкових голосувань. Вже з’являються заяви про можливе перенесення "референдуму" з 11 вересня на пізнішу дату.

"В будь-якому разі, не хотілося б навіть цього аналізувати, бо ми впевнені, що такого "референдуму" не відбудеться, тому що ці території не будуть під контролем РФ", – наголосив заступник голови ОП.

Жовква зауважив, що кремлівська влада і сама не впевнена, що зможе зберегти контроль над тимчасово захопленими територіями.

"Постійно надсилаючи ці сигнали про проведення "голосування", Москва демонструє, що сама не впевнена у тому, що їй вдасться зберегти контроль над тимчасово окупованими територіями. Тому все, що в Кремлі роблять, – транслюють подібну інформацію внутрішній російській аудиторії", – пояснив заступник голови президентського офісу.

Нагадаємо, за словами військового експерта Олега Жданова, Росії необхідне припинення вогню до кінця серпня, щоб провести "референдуми" на окупованих територіях.

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