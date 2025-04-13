В Офісі президента зробили заяву про демобілізацію військових

Павло Паліса / © ТСН.ua

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Заступник Офісу президента Павло Паліса висловився про демобілізацію військових, які воюють від початку повномасштабного вторгнення Росії. Він вважає, що це питання буде актуальним тоді, коли діючих військових буде ким замінити на фронті.

Про це він сказав інтерв’ю BIHUS Info.

«Стосовно мобілізованих, які вже тривалий час служать, абсолютно їх розумію. Люди виснажуються і фізично, і морально, я розумію, що це важко. І я не прихильник службові від сьогодні й до кінця. Але для того, щоб питання демобілізації стало на порядок денний як таке, яке можливо реалізувати, треба створити умови», — заявив він.

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Паліса також додав, що «не можна звільнити велику кількість військових, оголивши якусь ділянку фронту».

«Просто їх звільнити зараз, не створивши умови щодо їхньої заміни, це неправильно. При всій повазі до тих людей, які вже сидять з початку повномасштабки», — сказав він.

Нагадаємо, у Раді придумали альтернативу демобілізації.

Раніше у Міноборони пояснили, чому законопроєкт про демобілізацію не вносять до Верховної Ради.