В Охтирці "накрили" приміщення, де зберігалася пропагандистська література партії Медведчука

В Охтирці "накрили" приміщення, де зберігалася пропагандистська література партії Медведчука

Правоохоронці виявили в Охтирці приміщення, в якому членкиня партії “ОПЗЖ” зберігала пропагандистську літературу.

Атрибутику в приміщенні зберігала секретар Охтирської міської ради, яка є членкинею партії Медведчука та проходить підозрюваною у колабораційний діяльності.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

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Як стало відомо, в приміщенні, яке належало колишньому правоохоронцю і депутату Охтирської міської ради від “ОПЗЖ”, представники партії на початку війни почали звозити та рятувати свою агітаційну продукцію.

Там вони зберігали пропагандистські газети та листівки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та блокноти з чорновими записами, а також посвідчення помічників народного депутату.

“Крім того, встановлено, що місцеві партійці ОПЗЖ під час повномасштабного наступу окупантів, відкрито пропагували “русский мир”, закликали підтримувати дії країни-агресора та допомагати окупантам. Зокрема, секретар Охтирської міської ради, представниця партії ОПЗЖ, у соціальних мережах та інтерв’ю публічно висловлювалася на підтримку окупації України. Досудове розслідування за фактами колабораційної діяльності триває”, - розповіли в пресслужбі ДБР.

Нагадаємо, що у Польщі у річці втопилися двоє братів-підлітків з України.

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