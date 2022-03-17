В Охтирці в понівечених будинках залишаються лише тварини, які слухняно чекають на господарів

В Охтирці в понівечених будинках залишаються лише тварини, які слухняно чекають на господарів

Люди ховаються у підвалах і мріють про мир.

Військові злочини російської армії. Окупанти розбомбили мирне місто на Сумщині - Охтирку, в якому не має військових частин. І не спиняються: влучають у висотні і приватні будинки, вбиваючи мирних жителів.

Про це йдеться в ТСН.

Місце біля стін старого цвинтаря назвали Алеєю слави. Тут ховають щодня і дорослих, і дітей, що загинули під час авіаударів російських окупантів. «До ста людей на сьогодні. Це загиблі, це молоді люди, дитинка до 7 років, і від 18 до 40 років», - розповідає мер м. Охтирка Павло Кузьменко.

Розбиті до фундаментів приватні будинки, розбомблені ущент багатоповерхівки. Тонни цегли і скла засипали вулиці міста після влучань авіаційних бомб. Вирвані ударною хвилею бетонні стовпи лежать як розкидані сірники, усюди розбиті автомобілі і порожні вулиці. Людей катма.

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«Багатоповерхівки, можна сказати, постраждали всі. В одному мікрорайоні, де було найбільше бомбардувань, були вибиті двері і вікна, там не можна було отримувати тепло», - зазначив мер.

Цілі райони у місті нині без світла і води. Люди виїздять на околиці або просто тікають з міста. Дядько Віктор приїхав на ровері до своєї розбитої квартири, плівкою затягнув віконну раму. «В підвалах ховаємось, бо бомблять. Страшне, все трясеться, все розбите, світла і води немає», - каже чоловік.

Російські вбивці щодоби бомблять Охтирку, в якій немає військових об’єктів. Бомби скидають вночі, коли місцеві втомлені і налякані ледь засинають. «Вони заходять по-разному, то о другій ночі, то о 14-й пролітають разів по по п’ять і вигружаються, як видно в околицях, літають і бомби, і ракети» , - кажуть військові ЗСУ.

Російські окупанти розбомбили мирне місто Охтирку – як тримаються місцеві

65-річна пенсіонерка Раїса Іванівна сьогодні уперше за три дні після бомбардування прийшла до свого будинку, в якому прожила 44 роки, і не змогла стримати сліз. «Воно як "жахнуло", просто оглушило, а тоді, коли нас відкрила сусідка, я вийшла з погреба, я не зрозуміла, що вже не має ані вікон, ані дверей», - розповідає жінка.

Будинок, який зводила з чоловіком власними руками, перетворився на привида, жити в ньому неможливо. Тріщини на стінах, жодного цілого скла, суцільні руїни. І в таких руїнах по місту лишились тільки домашні улюбленці, вони не йдуть, а сидять і чекають на своїх господарів.

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