В Охтирці, яку атакували навіть вакуумними бомбами, попри колосальні руйнування, повертаються до життя

Охтирка - місто, яке вистояло проти атак навіть забороненими вакуумними бомба, тепер повертається до життя.

В Охтирці підключають воду в аварійні будинки, якщо в ньому живе бодай одна людина, і лише за її заявою, йдеться в ТСН.

Людмила Іванівна лише нещодавно повернулася до свого будинку в Охтирці, де прожила 35 років, хоча він в аварійному стані. Але мешканці вмовили, аби їм підключили воду попри застереження місцевої влади, що це може призвезти до аварій. Адже у багатьох будинках труби, через бомбардування російських військових, розгерметизовані і протікають. «Найгірша ситуація у найбільш густонаселеному районі міста Охтирка, де розгерметизовані майже всі багатоповерхівки і після цієї розгерметизації, холод знищив усю інфраструктуру будівель», - розповідає міський голова Охтирки Павло Кузьменко.

«Ми дочекались, що в нас є електроенергія, є вода, ми можемо користуватися, а так ми набирали воду, привозили з собою. В деяких квартирах, мабуть, або розмерзлися труби, ну пошкодження якісь, тому ми бачимо протікає водичка, десь щось капає», - каже Людмила.

Також читайте Окупанти на Луганщині маскуються під українські війська, щоб нищити українців

Охтирка не була в окупації, місто понад місяць тримало оборону. За це росіяни щодня масово її обстрілювали. Нині тут продовжують розбирати завали, розчищати вулиці та вивозити сміття, але роботи тут не на один тиждень. «Для того, щоб оговтатися при належній підтримці, а зараз нас підтримує вся держава, нам потрібно, можливо, з пів року, а для того, щоб відновитися потрібно буде декілька років», - додає Кузьменко.

Росіяни бомбардували Охтирку переважно з літаків. Місцеві розповідають, вони так низько літали, що у небі постійно був гул. Унаслідок обстрілів росіянами загинуло понад 30 людей. Близько третини багатоповерхівок пошкоджені. найстрашніші пошкодження від вакуумної бомби. Такі снаряди залишали по собі колосальні ураження - в радіусі двухсот метрів пошкодженні будинки. Сама ж вирва глибиною близько 6 метрів і довжиною приблизно 20 метрів. «Дах пошкоджений, вікна всі повилітали, двері перекосило, в гаражі двері перекосило, я б сказала, що все пошкоджено. Стеля повалилась, глина на підлозі, все провалилося, вікно лежало, а тут була наша їдальня», - показує масштаби руйнування Олена.

Олена з дітьми і чоловіком на момент вибуху були за 25 кілометрів від Охтирки. Вони виїхали ще в перший день, але як бомблять їхнє місто бачили навіть за десятки кілометри. Так було і із вакуумною бомбою. «Почули гул літаків, почали дивитися у вікно, побачили зарево, дочка моя промоніторила і сказали, що це прилетіло сюди», - розповідає жінка.

Бомба впала у сімдесяти метрах від їхнього будинку. Але це не врятувало його від значних пошкоджень. Скільки коштуватиме його відновити - бояться рахувати. Так само не знає Олена, і коли зможе повернутися у свою домівку.

Місто-герой: як живе та відновлюється Охтирка

Пошкодження зазнали не лише багатоповерхівки та приватні садиби, під бомбардування потрапила і Охтирська ТЕЦ. Російські війська обстрілювали її чотири рази і щоразу наносячи нові пошкодження. «Був нанесений авіаційний удар, авіаційними бомбами – 500-кілограмовими їх називають і ми маємо розрушення. Одна попала сюда, одна попала в первий котел. Ми маємо розрушення повністю пульта управління», - показує директор Охтирської ТЕЦ Григрій Юрко.

У будівлі на той час саме були працівники. «Якраз зміна перезапускала котел, тут було 5 осіб, всі вони загинули. Два тіла ми ідентифікували, похоронили, а три тіла розстворилися в вакуумі, згоріли в цій бомбі», - додає директор.

Ще чотири людини постраждали. Всі вони також працівники ТЕЦ. Нині на теплоелектро станції розбирають завали. Директор каже, якщо буде обладнання, до наступного опалювального сезону в кожному будинку міста буде тепло.

Читайте також:

В Тростянці ворог найбільше замінував кладовища: у місті вже знешкоджено понад 3 тисячі пасток

В Одесі готуються до затяжної комендантської години і захоплюються роботою нового ППО від партнерів

Полуниця і киця-захисниця: у Дніпрі малюнки хлопчика із аутизмом допомогли купити вже десятки бронежилетів