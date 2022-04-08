В Охтирському районі на міні окупантів підірвався автомобіль "Сумиобленерго": є загиблий та поранені

Вони виїхали на локацію, щоб відновити електропостачання.

7 квітня поблизу села Білка, Охтирського району, на протитанковій міні окупантів підірвався автомобіль із бригадою працівників "Сумиобленерго".

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Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Учора, 7 квітня, поблизу села Білка, Охтирського району, на протитанковій міні, залишеній військовими рф, підірвався автомобіль із бригадою працівників "Сумиобленерго". Вони виїхали на локацію, щоб відновити електропостачання. Одна людина загинула. Двох чоловіків із травмами й переломами доставили до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще двоє людей отримали контузію, без госпіталізації.

"Я вкотре наголошую: територія Сумщини наразі не є безпечною! Російські військові залишили багато боєприпасів і замінованих ділянок", - наголосив очільник області.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 44-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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