В ОК "Південь" натякнули на успіхи ЗСУ та повідомили, що роблять окупанти

Російські сили намагаються створити враження, що дуже потужне укріплення відбувається по всьому напрямку лінії фронту.

ЗСУ продовжують військову операцію на півдні України і згодом про це з’явиться інформація, яка буде варта очікування на неї.

Про це керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла у ефірі "24 каналу".

"Ми продовжуємо військову операцію (на півдні – ред.), яка вимагає інформаційної тиші. Наскільки це взагалі можливо в умовах проведення таких активних бойових дій. Тих, хто дуже-дуже чекає потужних і добрих від нас новин, просимо трішки терпіння мати. Але ми готуємо інформацію, яка буде того варта", – заінтригувала Гуменюк.

За її словами, водночас російські війська на півдні продовжують оборонну операцію.

"Вони продовжують тримати рубежі навколо обласного центру, продовжують такі маневри підрозділами, які створюють певне враження і намагаються нав’язати це враження нам. Зокрема, це переміщення і таких фортифікаційних споруд, дуже великих таких дотів залізобетонних. Вони переміщуються по різних територіях самої окупованої Херсонщини. І намагаються створити враження, що дуже потужне укріплення відбувається по всьому напрямку лінії фронту", – поінформувала речниця Сил оборони півдня.

"Але ми спостерігаємо й бачимо конкретику. Знаємо, де воно розташоване і для чого, і використовуємо це в своїй роботі", – наголосила вона.

Гуменюк також розповіла, що ЗСУ продовжують контрбатарейне протистояння та артилерійський вогневий контроль, який досить результативний.

Нагадаємо, українські військові 2 листопада завдали влучного удару по російських загарбниках у Херсоні, поціливши у ворожі системи ППО, які атакували Миколаїв. Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Цього ж дня сталася "бавовна" на переправі російських військ у районі Антонівського мосту.

Водночас окупанти продовжують "евакуацію" з Херсонщини і вивозять цивільних, колаборантів з родинами, медиків. Про це повідомили у генштабі ЗСУ.

Мапа війни на 2 листопада: ситуація на Донбасі загострилася, росіяни активізували наступ

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