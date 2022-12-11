В ОК “Південь” назвали ймовірну причину зниження активності іранських дронів

Холодна погода може впливати на аеродинамічні властивості "Шахідів", які проходили випробування в інших кліматичних умовах.

Тривала пауза у використанні окупантами для атак на українські міств іранських дронів-камікадзе може пояснюватися тим, що росіяни намагалися підлаштуватися під погодні умови.

Таке припущення зробила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу "Freeдом".

"Випробування цих дронів проходили в дещо інших кліматичних умовах, в яких знаходиться Іран. Наші кліматичні умови певним чином відрізняються і, в тому числі, їх найбільше хвилювала аеродинаміка, ймовірність зледеніння у разі перепадів температур, яка могла вплинути на польотність", - заявила речниця.

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Останню атаку іранських “Шахідів”, яка відбулася у ніч проти суботи, 10 грудня, в Одеській та Миколаївській областях Наталія Гуменюк пояснила тим, що зараз температура на півдні України плюсова. Очевидно, тому окупанти вирішили знову запустити партію безпілотників.

Нагадаємо, вночі проти 10 грудня російські окупанти знову атакували іранськими дронами південні області України. Багато Shahed-136 вдалось збити. Однак було влучання в об'єкти енергетики.

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