Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В ОК "Південь" повідомили, що наразі відбувається на Кінбурнській косі

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
Дата публікації
Перегляди
1020
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В ОК "Південь" повідомили, що наразі відбувається на Кінбурнській косі

Фото: instagram.com/nikvesti

Окупанти не можуть постійно перебувати на косі, оскільки українські бійці працюють по них у відповідь.

ЗСУ продовжують бойову роботу зі звільнення Кінбурнської коси у Миколаївській області, яку наразі ускладнює погана погода, а також впевненість щодо відсутності там цивільних людей.

Про це 13 січня в ефірі телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталію Гуменюк.

"Оперативна ситуація полягає в тому, що ворог час від часу виїжджає на позиції, звідки проводить обстріли протилежного берега, але залишатися йому там постійно заважає наша контрбатарейна робота. І саме тому ця робота ще не закінчена, оскільки складні погодні умови... Ми все ж таки продовжуємо свою роботу, і вона ускладнена тим, що ми не маємо абсолютної інформації про наявність там мирних мешканців, хоча знаємо, що окупанти намагалися їх вивезти", – зазначила Гуменюк.

Вона пояснила, що Кінбурнська коса має географічну особливість. Зокрема, це в більшості піщаний насип, тому населені пункти там – це "місця, де ворогу більш менш зручно розташовуватися". Однак постійно перебувати там росіяни не можуть, оскільки ЗСУ мають вогневий контроль на косі.

"Вони (ред. - російські окупанти) тільки можуть час від часу підтягувати озброєння для проведення бойової роботи і негайно ротируються на Лівобережжя, з яким суходолом поєднана Кінбурнська коса", - пояснила Гуменюк.

Нагадаємо, що ЗСУ восени 2022 року звільнили майже усю Миколаївську область та більшу частину Херсонської, окрім Кінбурнської коси. Це єдина територія Миколаївщини, яка залишається під контролем окупантів.

Читайте також:

18-річних дітей кидають на війну, щоб помирали за Путіна: діагноз влади РФ

18-річних дітей кидають на війну, щоб помирали за Путіна: діагноз влади РФ

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1020
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація