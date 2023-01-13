В ОК "Південь" повідомили, що наразі відбувається на Кінбурнській косі

Окупанти не можуть постійно перебувати на косі, оскільки українські бійці працюють по них у відповідь.

ЗСУ продовжують бойову роботу зі звільнення Кінбурнської коси у Миколаївській області, яку наразі ускладнює погана погода, а також впевненість щодо відсутності там цивільних людей.

Про це 13 січня в ефірі телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталію Гуменюк.

"Оперативна ситуація полягає в тому, що ворог час від часу виїжджає на позиції, звідки проводить обстріли протилежного берега, але залишатися йому там постійно заважає наша контрбатарейна робота. І саме тому ця робота ще не закінчена, оскільки складні погодні умови... Ми все ж таки продовжуємо свою роботу, і вона ускладнена тим, що ми не маємо абсолютної інформації про наявність там мирних мешканців, хоча знаємо, що окупанти намагалися їх вивезти", – зазначила Гуменюк.

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Вона пояснила, що Кінбурнська коса має географічну особливість. Зокрема, це в більшості піщаний насип, тому населені пункти там – це "місця, де ворогу більш менш зручно розташовуватися". Однак постійно перебувати там росіяни не можуть, оскільки ЗСУ мають вогневий контроль на косі.

"Вони (ред. - російські окупанти) тільки можуть час від часу підтягувати озброєння для проведення бойової роботи і негайно ротируються на Лівобережжя, з яким суходолом поєднана Кінбурнська коса", - пояснила Гуменюк.

Нагадаємо, що ЗСУ восени 2022 року звільнили майже усю Миколаївську область та більшу частину Херсонської, окрім Кінбурнської коси. Це єдина територія Миколаївщини, яка залишається під контролем окупантів.

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