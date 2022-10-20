В ОК "Південь" повідомили, скільки зараз кораблів РФ з ракетами у Чорному морі

Українців просять не наражати себе на небезпеку.
У Чорному морі перебуває 2 російські кораблі із сумарним залпом 12 крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
"Угруповання ворога нараховує 9 кораблів і катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму. Серед них 2 ВДК і 2 носії крилатих ракет з сумарним залпом 12 "Калібрів", - сказано в повідомленні.
В ОК "Південь" закликають українців не наражати себе на небезпеку, бути пильними, свідомими та обережними.
"Обов'язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги правильно й доречно. Бережіть власне життя та життя своїх близьких", - додають у пресслужбі.
Нагадаємо, упродовж 19 жовтня підрозділи ЗСУ на південному фронті знищили понад 6 районів зосередження озброєння та військової техніки противника, а також ліквідували десятки російських окупантів.
Крім того, раніше російський публіцист Андрій Піонтковський, назвав два ймовірні періоди, коли може закінчитися війна в Україні. Він пояснив, що те, чи святкуватимемо ми Новий рік у мирній Україні, залежить від міста Херсон.
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