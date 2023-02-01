В ОК "Південь" розповіли, чому РФ активізувала ДРГ біля Херсона і чи є реальна небезпека

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк пояснила, чому росіяни активізували роботу своїх диверсійно-розвідувальних груп у гирлі Дніпра біля Херсона. Таким чином окупанти хочуть показати, що "вони ще повернуться".

Про це вона сказала 1 лютого в етері FREEДОМ.

Гуменюк прокоментувала знищення п’яти легкомоторних човнів із ДРГ армії Росії в районі островів у гирлі річки Дніпро. Вона зазначила, що тактика Росії - це виснажувати Сили оборони та перевіряти міцність нашої оборони.

"Зокрема розхитувати загальний психологічний стан мирного населення, яке, за їхнім задумом, не повинно відчувати себе спокійно на деокупованому правобережжі. Тобто це створення постійної загрози не тільки артилерійських обстрілів, але й такого ефекту присутності ворога, які намагаються тиснути на те, що вони обіцяли: "Ми повернемося". Але це якраз така тактика дії, яка, в принципі, в нашій протидії виглядає як неуспішна, недосконала, програшна", — розповіла Гуменюк.

Гуменюк також зазначила, що населені пункти півдня потерпають від російських обстрілів. Також там триває контрбатарейна боротьба.

Нагадаємо, російські окупаційні війська за минулу добу, 31 січня, обстріляли територію Херсонщини 42 рази. У результаті підступних атак ворога є жертви серед цивільних.

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