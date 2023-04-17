В ОК "Південь" розповіли про тактику обстрілів окупантів: "Приводять в дію "сюрпризи"

Росіяни ціляться у заміновані території не маючи успіхів на полі бою.

У російських загарбників обмежена кількість ракет. Для обстрілу України ворог використовує керовані авіаційні бомби, авіацію, дрони, до яких кріпить розривні гранати.

Про це повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.

Вона розповіла, що росіяни ціляться у заміновані території не маючи успіхів на полі бою.

"Росіяни приводять в дію "сюрпризи", які позалишали, втікаючи з правого берега. Вони атакують сільськогосподарські угіддя, відкриті поверхні, підприємства, де самі базувалися за часів окупації. Окупанти влучають саме туди, бо хочуть досягти максимальної детонації і шкоди", – зауважила вона.

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Гуменюк також зазначила, що напередодні Великодня ворог обстріляв Баштанський район Миколаївської області.

За інформацією ОК "Південь", росіяни використовують керовані авіаційні бомби, авіацію, дрони, до яких кріплять розривні гранати.

"Вони абсолютно свідомо виглядали місця скупчення людей, де могла перебувати велика кількість цивільного населення. Постраждали лікарні, школи та інші заклади, які не стосуються військових позицій", – розповіла речниця.

Раніще Гуменюк розповіла, що окупанти почали частіше виставляти дані теми у свій порядок денний, особливо під час засідань силових структур, бо бояться українського підпілля.

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