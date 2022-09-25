В ОК "Південь" розповіли, яким регіонам загрожують іранські дрони-камікадзе

Окупанти не можуть використовувати безпілотники у всіх регіонах.

Протягом останніх днів росіяни атакували Україну іранськими дронами-камікадзе, проте ці безпілотники не загрожують всім регіонам.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, причиною цього є обмежена дальність польоту дрона-камікадзе. Тобто ці безпілотники окупанти використовують лише по тих регіонах, куди вони можуть долетіти.

"Тактико-технічні характеристики ще не вивчені повністю, тому що є суперечливі дані про те, наскільки далеко вони можуть бути направлені. Зараз це вивчається", - зазначила вона.

Гуменюк також наголосила, що дрони є керованими і часто під час атаки змінюють напрямок руху.

Нагадаємо, 23 вересня російські війська атакували Одесу 23 вересня іранськими дронами-камікадзе з акваторії Чорного моря.

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