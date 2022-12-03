В околицях Бахмута "приземлили" ворожий бомбардувальник Су-34 - журналіст

У суботу, 3 грудня, українські прикордонники в околицях Бахмута влучним пострілом із ПЗРК "приземлили" ворожий бомбардувальник Су-34.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на інформацію від бійців із передової.

За його словами, коли російська "Сушка" опинилася у зоні ймовірного враження поряд з позиціями військовослужбовців Держприкордонслужби, вдало спрацював розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу. Випущена ракета влучила у ворожий літак.

Також читайте Німеччина купить у США літаки, здатні нести ядерну зброю

"Нищили і будемо нищити окупантів, їм на нашій землі не буде спокою", - стисло прокоментували бійці журналістові свій вдалий постріл.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає, чекаємо на фото збитого літака.

Нагадаємо, Бахмут залишається найгарячішою точкою на карті бойових дій і, очевидно, що таким він залишиться ще довго. Російські окупанти кидають численні ресурси на здобуття цього міста, намагаючись створити "велику перемогу".

Читайте також: