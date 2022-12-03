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В околицях Бахмута "приземлили" ворожий бомбардувальник Су-34 - журналіст

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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В околицях Бахмута "приземлили" ворожий бомбардувальник Су-34 - журналіст

Фото: Associated Press

Українські прикордонники здійснили влучний постріл із переносного зенітно-ракетного комплексу.

У суботу, 3 грудня, українські прикордонники в околицях Бахмута влучним пострілом із ПЗРК "приземлили" ворожий бомбардувальник Су-34.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на інформацію від бійців із передової.

За його словами, коли російська "Сушка" опинилася у зоні ймовірного враження поряд з позиціями військовослужбовців Держприкордонслужби, вдало спрацював розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу. Випущена ракета влучила у ворожий літак.

"Нищили і будемо нищити окупантів, їм на нашій землі не буде спокою", - стисло прокоментували бійці журналістові свій вдалий постріл.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає, чекаємо на фото збитого літака.

Нагадаємо, Бахмут залишається найгарячішою точкою на карті бойових дій і, очевидно, що таким він залишиться ще довго. Російські окупанти кидають численні ресурси на здобуття цього міста, намагаючись створити "велику перемогу".

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Дата публікації
Перегляди
419
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