"В окопи просто закопуємось і стоїмо": деморалізовані "вояки" РФ розповідають, як намагаються просто вижити

"В окопи просто закопуємось і стоїмо": деморалізовані "вояки" РФ розповідають, як намагаються просто вижити

Втрати і каліцтва ворога деморалізують необстріляних "вояків".

Окупанти вже не планують наступальних операцій і не мріють про перемогу. Не рятують ситуацію навіть найманці, якими так вихвалялося вище керівництво РФ. На порядку денному більшості – просто вижити. Тож окопуються і чекають, коли Путін вирішить забрати їх із того пекла, куди сам і відправив.

Про це повідомляє СБУ, якій вдалося перехопити телефонні розмови окупантів.

"Ты в окопе, и осколки вот летят. Осколками наших пацанов очень много убило. Пацаны молодые по 19-20 лет. В сутки сплю 6 часов. Страшно!" – говорить один з окупантів, які намагаються взяти в облогу Київ.

Загальну обстановку характеризують коротко: "Потерь много просто: технику взрывают, пацаны гибнут. И так вот каждый день".

В СБУ зазначають, що втрати і каліцтва ворога деморалізують необстріляних "вояків": "Позавчера в наступление ездили: БМП потеряли, 80-ку, и людей очень много. Теперь в обороне стоим. В окопы просто закапываемся и стоим".

Крім того, Служба безпеки України перехопила розмову російського окупанта, який перебуває у Київській області. Росіянин розповідає про свої мародерства: вкрав комп’ютерне обладнання та планує продати його в Росії. Окупант просить знайомого дізнатися ціну "нажитої" відеокарти та інших комплектувальних до комп’ютера.

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