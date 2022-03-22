В окупації: як живе Іванків на Київщині, який захопили росіяни і "кадирівці"

В окупації: як живе Іванків на Київщині, який захопили росіяни і "кадирівці"

Місцеві алкоголіки та наркомани співпрацюють з окупантами, а натомість отримали "дозвіл" грабувати будинки.

Селище Іванків на Київщині залишається окупаційним тилом ворога без будь-яких офіційних "зелених" коридорів. Окупанти заблокували усі шляхи, щоб населений пункт залишився без найнеобхіднішого.

Про це розповів журналіст Богдан Амінов на своїй сторінці в Facebook.

Загарбники зайняли адміністративні будівлі селища: колишню райдержадміністрацію, відділок поліції та ДСНС.

Місцевих жителів, які намагалися займатися волонтерською діяльності, піддали репресіям. За словами очевидців, волонтерський штаб, який намагалися організувати для вирішення гуманітарних проблем, окупанти розігнали. Деяких волонтерів побили і викрали.

Евакуація

"Деяким іванківцям вдається виїхати із селища на свій страх і ризик. В особистих повідомленнях нарахував за останній тиждень вже щонайменше пʼять таких випадків. В одному із таких випадків цивільні потрапили під обстріл, але обійшлося без жертв", — розповів Амінов.

"Кадирівці"

За інформацією журналіста, в Іванкові є багато "кадирівців". Начебто, саме вони керують усіма окупаційними процесами. Регулярна російська армія виконує їхні накази.

Також він повідомив, що деяких чоловіків-іванківців, яких викрадали "кадирівці" з невідомою метою, повернулися до своїх будинків.

Мародери і колаборанти

У селищі траплялися випадки мародерства від місцевих, які раніше притягалися до кримінальної відповідальності і були судимі.

"За моєю інформацією, почали залазити чи не в кожну домівку – навіть, якщо вона не виглядає заможньою. Такі речі як телевізор чи холодильник не беруть, шукають тільки щось цінне – прикраси, готівку тощо", — зазначив Амінов.

Крім того, окупанти завербували кілька раніше судимих місцевих та активно з ними співпрацюють. Це залежні від алкоголю та наркотиків люди.

"Так зване бандформування розповідає окупанту про місцеве населення, зокрема активістів та бізнесменів. Основна їхня "робота" — давати наводку на всіх, хто цікавить ворога. Взамін – вони безкарно грабують будинки, громадські заклади тощо", — каже журналіст.

Він відзначив, що варіантів для таких колаборантів є три: втеча до Росії, довічне увʼязнення після деокупації або знищення у разі загрози.

Ворожа пропаганда

"У Мережі час від часу зʼявляютья пропагандистські ролики про Іванків. На них видно, що за цей час у селищі помітно збільшилася кількість ворожих патрулів на вулиці. Зокрема можна помітити, що іванківці більш-менш "вільно" (якщо це слово тут взагалі доречно) пересуваються вулицями пішки. Інколи проїжджають цивільні автівки", — звернув увагу Амінов.

Як себе поводять окупанти

На блокпостах або під час обшуків загарбники перевіряють телефони. Деякі смартфони окупанти на власний розсуд можуть знищити. Іванківцям росіяни "радять" не пересуватися на автівці, не носити з собою телефонів. Якщо їхати автівкою – без тонованого скла. Якщо скло тоноване – повністю опустити.

Інфраструктура

На деяких вулицях, зокрема у центрі селища, немає електрики та води до сих пір. Звʼязок в Іванкові відсутній від 4 березня.

"У селах навколо інколи вдається дозвонитися з Іванківського району. На свій страх і ризик. Окупант намагається превентивно не допустити таких дзвінків та СМС", — розповів журналіст.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили Макарів на Київщині та завдали значних втрат ворогу на Донбасі.

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