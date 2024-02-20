Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В окупантів достатньо сил для наступу, і вони будуть це робити: Жорін про небезпеку біля Авдіївки

В окупантів достатньо сил для наступу, і вони будуть це робити: Жорін про небезпеку біля Авдіївки

Зруйнована Авдіївка / Фото: Getty Images

За його словами, зараз Третя штурмова бригада разом з іншими підрозділами зайняла визначені рубежі оборони навколо Авдіївки.

Після захоплення Авдіївки в російських окупантів на цьому напрямку достатньо сил та засобів для просування далі.

Про це заявив майор ЗСУ, заступник командира 3-ї штурмової бригади, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.

"У ворога на Авдіївському напрямку достатньо сил та засобів для просування далі. І вони будуть це робити", – переконаний Жорін.

За його словами, зараз Третя штурмова разом з іншими підрозділами зайняла визначені рубежі оборони навколо Авдіївки.

"Інтенсивність боїв висока, але звісно не настільки жорстка, як була в місті. Основний напрямок для росіян на сьогодні – Ласточкине. Ми чітко усвідомлюємо, що в самому місті росіяни мають достатньо сил для подальшого наступу", – сказав військовий.

Ласточкине на карті / © Deepstatemap
Ласточкине на карті / Фото: Deepstatemap

Нагадаємо, українські військові в ніч проти суботи, 17 лютого, залишили свої позиції та вийшли з Авдіївки.

Читайте також:

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 

АВДІЇВКА: росіяни стерли місто з лиця землі! Що відбувається зараз і де ЗСУ?

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація