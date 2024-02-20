В окупантів достатньо сил для наступу, і вони будуть це робити: Жорін про небезпеку біля Авдіївки

За його словами, зараз Третя штурмова бригада разом з іншими підрозділами зайняла визначені рубежі оборони навколо Авдіївки.
Після захоплення Авдіївки в російських окупантів на цьому напрямку достатньо сил та засобів для просування далі.
Про це заявив майор ЗСУ, заступник командира 3-ї штурмової бригади, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.
"У ворога на Авдіївському напрямку достатньо сил та засобів для просування далі. І вони будуть це робити", – переконаний Жорін.
За його словами, зараз Третя штурмова разом з іншими підрозділами зайняла визначені рубежі оборони навколо Авдіївки.
"Інтенсивність боїв висока, але звісно не настільки жорстка, як була в місті. Основний напрямок для росіян на сьогодні – Ласточкине. Ми чітко усвідомлюємо, що в самому місті росіяни мають достатньо сил для подальшого наступу", – сказав військовий.
Нагадаємо, українські військові в ніч проти суботи, 17 лютого, залишили свої позиції та вийшли з Авдіївки.
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АВДІЇВКА: росіяни стерли місто з лиця землі! Що відбувається зараз і де ЗСУ?