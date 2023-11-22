В окупантів істерика через успішні операції ЗСУ на лівому березі Херсонщини - ISW

Російські військові, які діють поблизу Кринок Херсонської області, скаржаться на успішні операції ЗСУ та невдалі плани щодо відбиття атаки штабу ЗС РФ.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики зазначають, що Міністерство оборони Росії та російські чиновники намагаються вгамувати російську істерику навколо українських операцій на лівобережжі Херсонської області. В ISW звернули увагу, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу визнав, що українські сили проводять "успішні десантні операції на Херсонському напрямку", та запевнив, що окупанти нібито перешкоджають всім спробам України. Далі Шойгу заявив, що російські війська завдають "колосальних втрат українським силам.

"Заява Шойгу, ймовірно, є спробою применшити стурбованість деяких російських "військкорів" щодо нездатності Росії рішуче відбити українські атаки на східному березі Дніпра, але навряд чи заспокоїть нарікання, що постійно зростають у російському інформаційному просторі", - вважають аналітики.

Яка ситуація на лівому березі Херсонщини. ФОТО: ISW

Російські "військкори" продовжують визнавати українську присутність на лівому березі Херсонської області та скаржаться, що вони не в змозі придушити українські операції в цьому районі. 2 1 листопада один із "військкорів" заявив, що українські війська знищили цілу російську штурмову групу під Кринками.

Нагадаємо, на думку військового експерта Романа Світана, плацдарм на лівому березі Дніпра відкриває "дорогу до Криму".

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